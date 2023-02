Un Di Maria magnifico ha regalato il successo alla Juve sul campo del Nantes. Lele Adani esalta il Fideo in un intervento sulla BoboTv: “Di Maria ha fatto la differenza in ogni zolla che ha calpestato. Il Nantes dovrebbe prendere le zolle, isolarle, metterle in un riquadro in sede per dire che su quella zolla ha messo il piede Di Maria. Lui anche quando la Juve è andata a Napoli ha fatto la stessa partita, ma il Napoli non è il Nantes o la Carrarese. Di Maria quando è nato per fare la differenza. La Juve è stata brava a tesserarlo e stiamo vedendo perché è uno dei più forti al mondo“.