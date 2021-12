Lele Adani, ex difensore dell’Inter, parla nel corso della BoboTv, dicendo la sua sulle prestazioni del club allenato da Simone Inzaghi: “Con la Roma, l'Inter ha fatto una partita spettacolare. Un calcio che è manifesto di modernità, creatività, interpretazioni, letture, varianti di gioco. Si è visto un gol in cui tutti i giocatori di movimento hanno toccato il pallone, a partire da Dumfries che in questo periodo era quello più indietro, ma che poi viene trascinato dal gruppo”.



“Dzeko è l'uomo che racchiude più di tutti questo modo di interpretare il calcio, fatto di possesso palla, cambi di posizione, compiti da svolgere e non di ruoli. Tutti sanno quello che devono fare e interpretano quello che è meglio fare in un determinato istante. Una squadra totalmente evoluta, che aveva delle basi e che ha aggiunto creatività. Ora c'è libertà e lo vedi dal gol di Gagliardini allo Spezia, dal dominio del gioco di Calhanoglu, dalle geometrie di Brozovic, dal coinvolgimento dei difensori. Gioca Correa e non fa rimpiangere Lautaro, Perisic impressiona in un ruolo in cui non voleva giocare... Un calcio di dominio e protagonismo. Ne parliamo e ci emozioniamo quando vediamo il City, il Liverpool, il Bayern. Concetti moderni, europei, che portano a creatività e che danno gioia a chi segue il calcio. E allora dobbiamo essere onesti e riconoscere lo stesso all'Inter di Inzaghi”.