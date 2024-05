Roma-Juventus diventa fondamentale. Più per i giallorossi che, dopo la semifinale persa malamente colin Europa League, ora non devono perdere terreno nella corsa Champions. I bianconeri invece già all'Olimpico possono ipotecare la qualificazione per la prossima stagione. De Rossi ci arriva con una rosa stremata dagli ultimi impegni ma con la voglia di fare poco turn over nonostante gli impegni con Leverkusen e Atalanta alle porte. Nella Juve che non perde da oltre un mese ma viene da deludenti pareggi, spazio invece a tutti i titolari a disposizione a eccezione di

Partita: Roma-JuventusData: domenica 5 maggioOrario: calcio d'inizio alle ore 20,45 allo Stadio OlimpicoCanale TV: Dazn.Streaming: Dazn.La partita tra Roma e Juventus verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder Sky. Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Pardo-Ambrosini.De Rossi avrà tutti a disposizione ma dovrà badare alle energie di molti giocatori stanchi. Probabili 4 cambiamenti rispetto alla gara col Leverskusen. In difesae potrebbe giocarsi il posto con Smalling e Llorente, quasi certo l'utilizzo di Ndicka. A sinistra Angelino dovrebbe essere preferito a Spinazzola mentre a destra Kristensen è in vantaggio su Celik.dovrebbero partire titolari, in vista invece un turno di stop per El Shaarawy. Nella Juventus l'unico dubbio per Allegri è la gestione delle fasce, anche separtono in netto vantaggio su Weah e Iling-Junior. Confermato il tandem Vlahovic-Chiesa, mentre in difesa Gatti comporrà il terzetto con Bremer e Danilo. Out Yldiz.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Mancini, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Baldanzi; Lukaku. All. De Rossi.JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.