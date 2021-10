Lele Adani, opinionista tv, parla dalla BoboTv, su Twitch, del Milan di Stefano Pioli: "Contro l’Atalanta, Kessie ha disputato la sua miglior partita stagionale. Vi do un dato, è stato il giocatore che ha ingaggiato più duelli con 16, ha subito più falli e ha respinto più palloni pericolosi. Kessie ha finito la partita con l’89% di passaggi riusciti. Rispetto alla partita di maggio questa è diversa. L’altro giorno il Milan ha vinto con il gioco e non giocando sotto ritmo. In questo momento per me Stefano Pioli è il miglior allenatore italiano. Non vale meno di Antonio Conte, Massimiliano Allegri o Gian Piero Gasperini".