Daniele Adani, ex difensore e oggi opinionista Rai, ha commentato così la sconfitta di ieri del Milan con la Fiorentina e il "caso" De Ketelaere



GIUSTO ASPETTARLO - "Il ragazzo è serio ed è stato subito apprezzato dai compagni. Se hai un rendimento così negativo e non ti comporti bene non vieni così incoraggiato da tutti. Giusto aspettarlo ancora, il primo ad analizzare severamente sarà lui che mi dicono essere un ragazzo timido e introverso"



BRUTTA BOTTA - "A Firenze è arrivata una botta forte, la cosa grave del Milan è che nei duelli uno-contro-uno la Fiorentina è stata nettamente superiore e mercoledì il Tottenham sarà aggressivo e agguerrito e lì ci sarà proprio da reggere il duello".