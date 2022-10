Intervenuto alla Bobo tv, l'ex difensore, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito all'Inter.



“Perisic: non era solo un esterno sinistro, ma un fattore dentro il sistema di gioco. Uno come lui non esiste. L'Inter ha fatto un acquisto a gennaio, ha preso Gosens, ma c'è un problema: lo vogliamo vedere in campo o è uno qualsiasi? Bellanova completa una squadra, non Gosens, deve rimpiazzare Perisic. Questa gestione dell'Inter è sbagliata, è partita male e non è decollata, e non so se lo farà con un cambio di guida tecnica”.