Daniele Adani, intervenuto a 90° Minuto, ha commentato il rendimento dell'Inter tra casa e trasferta: "Il problema non è solo in trasferta, secondo me ci sono due difetti: innanzitutto in campionato troppe volte l'Inter è uscita dalla gara ed è stata superficiale, non riuscendo a recuperare; il secondo difetto riguarda le varianti di gioco che i nerazzurri non sono riusciti a inserire nel biennio di Inzaghi. Quando il problema è collettivo, l'allenatore non può non sentirsi responsabile e deve anzi assumersi le proprie responsabilità. L'Inter gioca sempre allo stesso modo, non la vedi mai diversa rispetto a due anni fa, a differenza per esempio del Milan di Pioli. Inzaghi fa fatica a variare nelle sostituzioni, a togliere i suoi punti di riferimento... Molte volte nelle difficoltà la squadra che cambia trova nuovi stimoli".