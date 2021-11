Lele Adani su Raisport analizza la sconfitta dell’Italia: ​“Male in mezzo al campo, soprattutto con Jorginho e Tonali, poi anche Barella è calato. Le noti dolenti però ovviamente sono in attacco. Berardi ha cercato la giocata, per me arriva alla sufficienza, Insigne male invece. Chiesa nonostante l'atteggiamento sempre propositivo, ha peccato di qualità nella giocata: non abbiamo tirato in porta. Anche i cambi hanno inciso veramente poco con Cristante, Bernardeschi e Locatelli. Non c'è stato un cambio di passo, infatti negli ultimi 20 minuti - anche condizionati dal risultato della Svizzera - gli azzurri non hanno combinato nulla".