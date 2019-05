Intervenuto a Sky Sport, Lele Adani ha commentato le idee di scambio per Paulo Dybala ormai pronto a dire addio alla Juventus in estate: "Dybala per Skriniar? Mi intriga. Senza Icardi di mezzo. Sarebbe una grande lettura perché lì ci guadagnerebbero tutte e due. Sia l'Inter che la Juventus per necessità delle due squadre".