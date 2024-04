Arrivano ulteriori conferme sull'anticipazione di Calciomercato.com (LEGGI QUI) : il portiere italiano del Monza (classe 1997) è il prescelto dal club bianconero per il dopo Szczesny. Il nazionale polacco, 34 anni, è sotto contratto fino a giugno 2025 con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.- Come si legge anche sui quotidiani sportivi in edicola oggi,

per il suo cartellino, ma potrebbe accettare di inserire nella trattativa una contropartita tecnica: un giovane, ma non va escluso il portiere(classe 1992 ex Genoa), che in ogni caso può lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo.