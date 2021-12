Ospite di Rai Sport, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, ha espresso la propria opinione in merito ai nerazzurri.



"Non è solo questione di gol subiti, l'Inter in questo momento è perfetta. Addirittura Dumfries, che era quello più indietro, è stato trascinato ed è diventato uomo di rendimento. Non ci sono difetti nel semestre nerazzurro".