Attenzione a Giroud, l'acquisto a 5 stelle. Qualcuno lo chiama un acquisto da scudetto: in casa Lazio ha alimentato passione e entusiasmo la notizia del forte interessamento biancoceleste per il francese. La lotta con l'Inter si fa serrata durante l'ultimo giorno di mercato. Ma l'opinionista di Sky Adani ha un suggerimento per i nerazzurri.



MERCATO INTER - Più che Giroud, bisognerebbe prendere Caicedo. La provocazione la lancia Adani a Sky Sport: "Giroud è un acquisto a cinque stelle, soprattutto per il ruolo che andrebbe a ricoprire che è quello di titolare e rincalzo di lusso. Campione del Mondo senza segnare, campione dell’Europa League facendo il capocannoniere. Lui è sicuramente un giocatore che sa giocare al calcio, al di là dei gol. Fossi nell’Inter, se Giroud va alla Lazio, chiederei Felipe Caicedo ma non lo daranno mai perché vanno a rinforzarsi. È un giocatore che sarebbe perfetto per il gioco di Antonio Conte. Islam Slimani è un giocatore che è sempre stato sottovalutato durante la carriera, però lo Slimani che ha giocato allo Sporting CP è un giocatore, quello di Leicester City, Fenerbahçe e Monaco è un altro giocatore".