LIVE Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali: gioca Lapadula, fuori Toljan e Luvumbo

15 minuti fa

Punti pesantissimi in chiave salvezza in palio. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Cagliari in una sfida fondamentale per l’obiettivo salvezza delle due squadre. La formazione di Ballardini deve assolutamente vincere per continuare a sperare, mentre la squadra sarda cerca i tre punti per staccare definitivamente la zona retrocessione.







FORMAZIONI UFFICIALI



SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Ferrari, Tressoldi; Missori, Racic, Matheus Henrique, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Sulemana, Deiola; Gaetano; Lapadula, Shomurodov.