"Radu è meglio di Handanovic coi piedi, ha sbagliato non mettendo dietro il piede d'appoggio a sufficienza. E' una cappella così come quella di Buffon. Ma nessuno dice che il gol del Bologna parte dal basso con Skorupski. Buffon è il miglior portiere della storia, ma ha sbagliato anche lui. Non c'entra niente la costruzione dal dietro. Il calcio evolve, non si può negare quante volte con la costruzione dal basso si è costruito occasioni. I primi gol dell'Inter con Milan e Roma nascono da Handanovic. Il portiere gioca a calcio. Chi dice che non è mai stato segnato un gol con la costruzione dal basso, non merita di essere ascoltato perché è un disonesto". Così Lele Adani alla BoboTv.