Nel corso di un intervento alla Rai, Lele Adani commenta le voci che vogliono Federico Chiesa diretto al Bayern Monaco: I bavaresi sono una squadra che lavora molto sulle catene laterali. Con questo tentativo il club tedesco cerca di scommettere sulla ripresa totale di Chiesa che, sia in Nazionale che nella Juventus, deve ritrovare la condizione migliore, lo spirito, i tempi di gioco e le iniziative che lo hanno reso uno dei giocatori più appetibili in Europa. Il Bayern che cerca giocatori giovani, forti e, in questo caso, anche da rigenerare, è normale che vada su uno dei giocatori più importanti che abbiamo in Italia".