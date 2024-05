Dopo la sfida è in programma la consegna della coppa dello Scudetto ai nerazzurri, che poi continuano a festeggiare la seconda stella acquisita matematicamente con il successo nel derby. Match fondamentale anche per la Lazio che vuole mantenere il posto per l’accesso in Europa League, provando a mettere il fiato sul collo alla Roma per la sesta posizione, che potrebbe valere la Champions (in caso di trionfo dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen e di 5° posto in campionato).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.Allenatore: Inzaghi.LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos.Allenatore: Tudor.