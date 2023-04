A Rai Sport, Daniele Adani parla così degli insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku.



"Al giorno d'oggi chi minimizza o usa retorica per la convenienza del momento, è ovviamente complice. Siamo in un periodo storico in cui i protagonisti devono essere i primi a prendersi le responsabilità di questi gesti ignobili che allontano dallo sport. Noi ne parliamo in TV, ma chi ne deve parlare sono le Federazioni, le istituzioni, i presidenti ed i calciatori".