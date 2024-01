Adarabioyo e Mangala: due nomi nuovi per il Napoli

Il Napoli tratta Samardzic e Perez con l'Udinese, ma intanto guarda a due alternative sul mercato inglese. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sul taccuino ci sono il difensore Adarabioyo (in scadenza di contratto a giugno col Fulham) e del centrocampista belga Orel Mangala del Nottingham Forest (classe 1998).

In uscita il terzino Zanoli interessa alla Salernitana e il centrocampista Gaetano è richiesto dall'Empoli.