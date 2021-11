. Apparentemente sussiegoso e servile. In realtà velenoso e corrosivo. Astutamente volpino e quindi capace di strappare una risata a chi, in realtà, avrebbe dovuto incazzarsi di brutto semmai avesse compreso lo sfottò. Non accadeva. Il Potere, padrone delle nuvole che sono impalpabili, annulla ogni accenno di autocritica. E lui si divertiva un mondo.. Gli umili, gli analfabeti, gli affamati, i pezzenti. Il popolo del giullare.. Tutti un poco contaminati dal “virus” inguaribile di Beppe Viola il quale ci aveva lasciati basiti senza manco lo straccio di un preavviso come saluto, viaggiavamo consapevoli in direzione ostinata e contraria rispetto a quelli che lo sport era cronaca e statistica, descrizione asettica e trionfalismo retorico. Una faticaccia, ma anche un gran godimento.Vincenzo Mollica, Gianni Mura, Emiliano Mondonico, Giuseppe e Carmine Abbagnale e, talvolta, anche io., non al nutrirsi ma alla crapula di stretta osservanza latina sulla falsariga della “Grande abbuffata” di Marco Ferreri.. In un ristorante di Puebla, in Messico, dove eravamo per seguire l’Italia ai Mondiali del 1986 tentai di tenergli testa tra portate improponibili tanto erano solforose e infernali. Mi ammalai al punto che giorni dopo, prima della partita con la Corea del Nord, alzai bandiera bianca e dovetti tornare in Italia mezzo intossicato.. Lo mandai a quel paese.da lui vissuti in diretta non tanto come giornalista ma soprattutto nel ruolo di coloro che osservano, da distante, per vivere l’evento insieme con i protagonisti, piuttosto che per descrivere le loro imprese.. Così come il lasciarsi strappare il microfono da, nello spogliatoio del primo scudetto, non era un gesto studiato da film ma un atto dovuto., che era una volpe della comunicazione, ogni volta che lo vedeva gli diceva a microfono aperto: “”.. Sempre di meno, però. Vincenzo avvolto dalle sue ombre. Emiliano e Gianni a discutere tra le nuvole.. Anche a se stesso. Dirà: “Ho sbagliato. Una figura di merda”. Sapevamo tutti che era malato e che doveva indossare il pannolone perché il diabete impone anche una simile frustrazione. Però dover venir informati dal Tiggì che se ne è andato non va niente bene. Proprio all’ora di pranzo poi.