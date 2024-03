Addio a Gyokeres? Lo Sporting ha trovato il sostituto in Italia

52 minuti fa

1

Lucas Beltran è finito nel mirino dello Sporting come potenziale sostituto di Gyokeres. Lo svedese lascerà Lisbona dove sta brillando con già 36 gol messi a segno. I portoghesi dunque stanno tentando un approccio con l'attaccante 22enne della Fiorentina. Ex River, l'argentino è costato 12 milioni di euro e in 36 partite, ha messo a referto 9 gol e un assist. A riportare la notizia è O Jogo che sottolinea come lo stesso Beltran fosse stato un obiettivo in estate anche dei rivali del Benfica.