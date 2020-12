Henri Chenot si è spento a Lugano all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. A darne l’annuncio sono la moglie Dominique e i figli Caroline e Nicola sul suo sito ufficiale.



Henri Chenot era conosciuto come il mago delle diete, tant’è che il suo rivoluzionario metodo aveva raccolto consensi e approvazioni in tutto il mondo. La cura della persona e il conseguente mantenimento di una buona salute è uno degli obiettivi più importanti della vita, specie quando si parla di personaggi illustri. Dopo aver studiato biologia ed aver aperto il suo primo centro benessere nel 1974, Chenot nel 1980 si trasferì in Italia, precisamente in Alto Adige, dove ha continuato la sua carriera raggiungendo la fama. L’Hotel Palace di Merano nel corso degli anni ha ospitato molte personalità rilevanti, a cominciare da esponenti della politica italiana come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, ma non solo. Per citare altri nomi che si sono affidati alle cure di Chenot: Luciano Pavarotti, Flavio Briatore, Naomi Campbell, Monica Bellucci. Addirittura, anche i grandi campioni dello sport si sono affidati al suo metodo rivoluzionario; uno di questi è stato il compianto Diego Armando Maradona. Oltre a lui, anche altri talenti del mondo del calcio come Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane si sono rivolti alle cure di Chenot.