Sinisa Mihajlovic se n’è andato oggi. Allenatore, esempio dentro e fuori ma anzitutto grande campione in campo. I suoi gol da fermo, la sua leadership e le sue prestazioni in difesa ne hanno fatto uno dei protagonisti del calcio italiano, ed europeo, degli anni Novanta e dei primi anni 2000. Ripercorriamo le tappe della sua carriera, partita dalla Serbia, e valorizzatasi in Italia.