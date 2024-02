Addio ad Alberto Mandolesi, storico narratore della Roma dai tempi di Liedholm a Totti

Redazione CM

Lutto nel mondo del giornalismo romano. E' morto Alberto Mandolesi, si è spenta all'età di 76 anni una voce storica per gli ambienti legati alla Roma, volto delle tv locali e voce di tante radio da oltre 40 anni. Nato nel settembre del 1947, nel 1975 con l'apertura della prima radio privata romana - Radio Roma - iniziò a raccontare in diretta le partite della Roma con indimenticabili telecronache.



LA ROMA DI LIEDHOLM - Noto per il suo stile pacato ed equilibrato, negli anni '80 Mandolesi (foto LaRoma24.it), ai tempi della Roma di Nils Liedholm, raccontò la cavalcata della squadra giallorossa nella Coppa dei Campioni del 1983/84, interrotta soltanto in finale contro il Liverpool.



MANDOLESI E TOTTI - Mandolesi è ricordato anche per essere stato tra i primi giornalisti, se non il primo in assoluto, a credere in Francesco Totti. Raccontando l'esordio del 16enne Totti in Serie A, a Brescia il 28 marzo 1993, il giornalista romano in telecronaca in diretta parlò di "fatto storico". Totti, inoltre, fece il suo debutto televisivo a 19 anni proprio ospite di Mandolesi, il 6 aprile 1996 a Rete Oro, nella trasmissione "Pressing".



IN TV - Mandolesi è stato per anni anche volto di "Goal di Notte", condotto da Michele Plastino. Negli ultimi anni aveva lavorato in radio per "Centro Suono Sport".



IL SALUTO DEI TIFOSI ROMANISTI - Nelle ultime ore si era sparsa la voce dei suoi problemi di salute, non a caso proprio ieri, in occasione di Roma-Inter, i tifosi giallorossi gli avevano dedicato uno striscione con scritto "Forza Alberto, raccontaci un altro gol!".