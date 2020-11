Un’altra foglia si è staccata dal ramo ed è stata portata via dal vento.. Se ne è andatocome soltanto la frequentazione degli stadi o di una redazione di giornaleconsente di fare.Angelo, infatti, passòTre vite, in buona sostanza, nelle quali si è tuffato a capofitto negando mai nulla di se stesso con ottimi risultati. Abruzzese de L’Aquila e bel ragazzo (foto repubblica.torino.it),. Non era un fenomeno, ma bravo tanto da incantare la prestigiosa ala della Juventus Muccinelli che lo indicò ai dirigenti bianconeri.dove segnò quello che era destinato a rimanere il suo unico gol in Serie A. Il giorno dopo tornò in classe e venne interrogato di greco.Lo avevano mandato in giro per l’Italia a “farsi le ossa” come si diceva un tempo.. Lui a Torino aveva lasciato il cuore e tanti amici. Uno di loro era. Il destino del Caroli giocatore era segnato.Angelo faceva parte di quel gruppo che vinse lo scudetto dopo anni di grigiore.dopo una breve pausa come insegnante di educazione fisica in un liceo torinese, era inevitabile.ridisegnò se stesso sulla falsariga delle sue competenze originale e specifiche.Era un calcio umanamente diverso e più umano.Ciascuna trasferta si tramutava in una gita scolastica con fatica ma anche divertimento garantiti.Ma anche quella della gentilezza e della fantasia. Doti che impiegò alla fine della giostra scrivendo prima un piccolo capolavoro,dedIcato al suo amico Giovanni e in seguito raccolte di poesie e alcuni thrilling di successo.. Quella che se ne è andata adesso ha lasciato dietro di sè una scia di grande e profonda tristezza, ma anche di orgogliosa soddisfazione per aver vissuto tempi memorabili insieme ad Angelo che ora, insieme a tanti atri, continua a esistere come affettuosa lontananza.