Nel giro di un anno è diventato uno degli esterni più potenti del calcio internazionale. Stiamo parlando di Adama Traorè, spagnolo del Wolverhampton con il fisico da culturista, che sta facendo le fortune della squadra di Nuno Espirito Santo. La Juventus ne ha parlato con la dirigenza dei Wolves nei discorsi di mercato con protagonista Rual Jimenez, sbattendo sull’astronomica richiesta degli inglesi. Traorè è in continuo contatto con il club per il rinnovo di contratto, che secondo la sua opinione si aggira a cifre ancora troppo basse per quanto fatto vedere in campo. E proprio per questo, come riporta The Athletic, il 24enne crede che le sue recenti panchine siano dovute al mancato accordo. Sullo spagnolo c’è anche il Liverpool.