L'Isola dei Famosi questa sera non è andata in onda, il palinsesto Mediaset è stato completamente rivoluzionato per la morte di Silvio Berlusconi. Ilary Blasi, conduttrice del programma di Canale 5, legatissima a Silvia Toffanin, nuora dell'ex presidente del Milan, ha scritto un post sui social. Si è unita così al dolore di tutta la rete e di tutti colori i quali hanno avuto a che fare con il fondatore delle reti del Biscione.



L'ex moglie di Totti ha scritto un messaggio per Berlusconi: "La televisione è stato il cuore della sua vita e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a loro faccio le mie condoglianze".



Nella gallery le migliori foto condivise sul suo profilo dalla presentatrice