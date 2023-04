- il soprannome glielo diede il calciatore dell’Inter anni 40 Giorgio Barsanti quando lo vide in culla - è statoritagliandosi sempre una cornice di gloria,Senza spingere,chiedere conferma ai tanti allenatori che ha avuto. Se n’è andato oggi, aveva 77 anni, era ricoverato a Sesto San Giovanni da due settimane. Nei tratti del viso - molto marcati, il naso camuso, una sorta di grugno perenne -; mentre in realtà - nato a Milano, ma di origini toscane - Bobo: il padre Pietro, detto “Faina”, era il proprietario di un ristorante a Milano, le “Colline pistoiesi”, in via Amedei, covo di interisti (lo zio Ottavio, invece, gestiva il celebre “Assassino”, covo di milanisti).A questi trofei vanno aggiunteInsomma, Bobo Gori quando si faceva la storia del nostro calcio era lì. Cresce nei giovani dell’InteE’ la Grande Inter, e Bobo ha un ruolo da comprimario: mette insieme una decina di presenze in due anni, ma intanto porta a referto titoli e trofei. Comincia ad affermare le sue qualità nel biennio con il: per due anni è il capocannoniere della squadra.Bobo - girato insieme a Domenghini, nello scambio che porta Boninsegna in nerazzurro - vive il trasferimento come un declassamento, mugugna, ma alla fine accetta.arà la sua fortuna. Da centravanti di movimento, abile a creare gli spazi, gioca una stagione straordinaria, che si chiude conE’ il Cagliari da poster di Nené e Greatti, Albertosi e Niccolai.Quando Rombo di Tuono si accentra e carica il sinistro o si getta in area per una delle sue acrobazie, Bobo si sfila, liberando la potenza e l’estro del compagno.A Toluca, nella prima partita dell’Italia al Mondiale messicano. Di presenze in Nazionale, quell’anno, ne somma altre due.c’è un’amichevole dell’Italia a Cagliari contro la Spagna, Valcareggi lo tiene in panchina e Bobo se la prende. Era fatto così. Affrontava la vita senza tentennamenti, andando talvolta allo scontro. Poi la sua avventura in azzurro finisce.prima con Parola (che lo utilizza spesso) e poi con il giovane Trapattoni, che invece lo relega al ruolo di riserva.club del Lodigiano che milita in C2: il suo contributo è utile alla causa, con la squadra che centra la promozione in C1. Vanta un record: insieme a Giovanni Ferrari, Filippo Cavalli, Pierino Fanna, Aldo Serena e Attilio Lombardo; Bobo Gori èA Cagliari Bobo Gori è un idolo eterno: c’è la sua firma nella partita che consegna lo scudetto matematico, il 12 aprile del 1970, con due domeniche di anticipo sulla fine del campionato, nel 2-0 contro il Bari (dopo il vantaggio di Riva, Gori segna il raddoppio a due minuti dalla fine con una botta sotto l’incrocio dei pali), mentre all’Amsicora tutta la Sardegna ribadisce la propria identità all’Italia intera.