Il calcio piange Sergio Gori, detto Bobo. Classe 1946, si è spento nella notte alla Multimedica di Sesto San Giovanni, dove era ricoverato da circa 15 giorni. E' stato uno dei pochi calciatori italiani a vincere più scudetti in diverse squadre: 4, due con l’Inter, uno con il Cagliari ed uno con la Juventus. Un’annata d’oro per Bobo Gori è stata il 1970: dopo lo scudetto vinto viene convocato dall'Italia per i Mondiali in Messico. Debutta nei quarti di finale contro i padroni di casa, sconfitti 4-1.



CARRIERA - Debutta giovanissimo con l'Inter di Herrera: colleziona dieci presenze, ma, partecipa ai due scudetti vinti nel 1964-65 e nel 1965-66 e alla conquista della Coppa dei Campioni (1964-65) e a quella della Coppa Intercontinentale conquistata sempre nel 1965. Dopo l'esperienza al Vicenza vince lo storico scudetto a Cagliari con Gigi Riva. Con la Juve conquista un altro scudetto (edizione 1976-77) più la Coppa Uefa. Nell’estate del 1977 passa al Verona, dove chiuderà in serie A la sua carriera.