Non è morto, vive nell’eterna rappresentazione della vita reale, quella che ha sempre raccontato. E lo troverò nei ricordi, tanti, che mi legano a lui”.Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, ricorda così Maurizio Costanzo, uno dei primi a credere nelle sue qualità.“Non ha mai scoperto nessuno, maMi ha spesso detto che tra i tanti divenuti celebri, anche grazie al suo spettacolo, io sono tra quelli a cui è rimasto più legato. Si compiaceva del mio successo”.Ce lo racconta nella sua vita privata?“Costanzo non aveva una sfera privata, fatta eccezione per sua moglie. Viveva in tv, non credo avesse tempo libero e infatti non è mai venuto neanche a una delle mie tante mostre. Tutti possono dire di conoscerlo perché era ciò che appariva. Il suo è stato teatro della realtà. Se Pavarotti avesse cantato nel deserto, nessuno avrebbe potuto conoscerlo.Cosa provava alle prime apparizioni?“Sì percepiva la sensazione che, spingevi al limite la tua performance”.Cosa avrebbe voluto dirgli come ultima cosa?