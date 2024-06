Napoli, Conte scende in campo sul mercato: c'è l’alternativa a Lukaku, contatto con Di Lorenzo. E le uscite…

Redazione Calciomercato

è pronto a fare la differenza per il. Domani il tecnico salentino metterà la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi tre anni, poi sarà protagonista in prima persona anche sul mercato. Il primo obiettivo è quello di far cambiare idea al capitanoe al suo agente Mario Giuffredi e per riuscirvi l’ex Tottenham intende parlare con entrambi di persona.

Antonio Conte non ha dimenticato Romelu Lukaku e vorrebbe riaverlo anche al Napoli. La trattativa con il Chelsea per lo scambio (più conguaglio a favore) con Osimhen non decolla e allora si proverà a discutere separatamente delle due situazioni. Artem, bomber ucraino del Girona da 24 gol e 8 assist, è l’alternativa più concreta al nazionale belga.Giovanni Manna nel frattempo è al lavoro anche sul mercato in uscita.non rientra nei piani di Antonio Conte e lascerà il Napoli dopo soli 12 mesi dal suo arrivo. L’unica soluzione possibile, al momento, per il danese è quella della cessione in prestito con il Lione molto interessato