Sarebbe impossibile, forse inutile ricostruire, passo, passo la vicenda culturale e artistica diDiciamo che è stato lacon i suoi esordi televisivi fulminanti, il video mai abbandonato, la vecchia passione per la carta stampata sempre viva, i libri, la musica, il cinema... Un(talvolta troppo), mai domo, sempre presente, nelle case degli italiani, anche negli anni, stanchi, della sua ultima stagione.Costanzo è stato un caso quasi unico in Italia:(iniziò a “Paese Sera” nel 1956)Spettacolarizzò il quotidiano come nessuno, senza distinguere tra alto e basso, tra effimero e radicato.Oggi, siamo abituati ai talk show, appunto, agli spettacoli della parola con giornalisti intrattenitori, con ospiti più o meno urlanti, professori che diventano attori, cantanti travestiti da opinionisti, ma negli anni Settanta no. E' con “” del 1976 che Costanzo inaugura una specie di salotto televisivo in cui, per la prima volta (anzi per la seconda: Rispoli lo aveva preceduto di un anno, senza però avere il suo successo) ospita attori e politici, professori e soubrette.Gian Maria Volontè conta come Pippo Baudo, Mario Merola come il professor Zichichi. Estenderà questa formula del salotto mediatico fin quasi ai giorni nostri colin cui s'incontrano migliaia di ospiti: dal ministro al cuoco, dall'attore all' impresario, dalla massaia alla spogliarellista. E' una varia umanità raccontata per pubbliche virtù, ma talvolta anche per vizi privati perché lui non ha mai smesso di cercare l'individuo nascosto sotto la maschera del successo e del potere o, meglio ancora, del noto.Certo, Costanzo fu anche un “multiforme ingegno”, capace di scrivere canzoni memorabili come “” (con Ghigo De Chiara) fatta volare dalla musica di Morricone e dalla voce di Mina, di aprire e chiudere giornali come “” (tentativo fallimentare di proporre un “Daily Mirror” nostrano), di dirigere “”, di partecipare alle sceneggiature di molti film, quattro dei quali diretti da Pupi Avati e di scrivere addirittura, la prima stesura di “” di Pasolini. Con Scola collaborò alla sceneggiatura di “Una giornata particolare”, interpretato dalla coppia Loren-Mastroianni.Accetta direzioni artistiche un po' ovunque, fonda case di produzione, si sposa e si separa (4 mogli), riceve - lui mai laureato - parecchie lauree magistrali honoris causa. Scrive ovunque, per “Panorama”, per “Il Messaggero”, “Gente”, “Il Riformista”. Ma il giornale che gli è più caro si chiama “Il Romanista”, che contribuisce a fondare.Era onnivoro, bulimico, inarrestabile. S'iscrisse alla P2 (“un gravissimo errore” confessò) e subì un attentato dalla mafia. Apriva e chiudeva società di produzione televisive, elargiva consulenze - profumatamente retribuite- a profusione.Il suo tramonto fu ricco e affollato, fra decine di trasmissioni (soprattutto Mediaset), collaborazioni giornalistiche e libri sfornati a ripetizione. La quantità, spesso, superava la qualità.Ogni tanto nelle registrazioni dei suoi “show” sembrava distratto, poi, di colpo, si ripigliava e riprendeva la sua specialità da pontefice dell' interruzione, capace di sfilacciare e riannodare il discorso degli altri, di alludere, come se la verità dovesse sempre arrivare da un momento all'altro senza mai palesarsi del tutto.Provò decine di diete per dimagrire. Magro non divenne mai.