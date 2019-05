Antonio Cassano attacca la Roma. Il caso De Rossi non è andato giù al barese, che nel corso di Tiki Taka, programma in onda su Italia uno, se l’è presa con la dirigenza romanista. Le sue parole: “Baldini e Pallotta l’hanno fatta ancora, dopo Totti, l’hanno fatto con Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e De Rossi e non loro: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita per lottare qualcosa di importante”. E a De Rossi poi dice: “Mi raccomando, non smettere, che con gli scarponi che ci sono a giro puoi arrivare benissimo a 45!”