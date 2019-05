Il 26 maggio a Roma è stato giorno di sfottò e lacrime: i tifosi della Lazio ricordano la Coppa Italia vinta in finale contro i cugini giallorossi, dall'altra parte del Tevere l'addio di De Rossi ha scosso l'ambiente. L'ultima del capitano giallorosso, contro il Parma, è andata sold out: cori, striscioni e bandiere tutti a senso unico.



STRISCIONI ROMA - Ma la serata è stata anche oggetto di goliardia e ulteriore sfottò: il 26 maggio è data-simbolo, e stavolta ad essere presa di mira è la grammatica di uno striscione in particolare: "Nei giorni belli e inquelli tristi, sei stato la bandiera dei veri romanisti". Lo spazio che manca "in quelli" è immediatamente al centro dell'ironia biancoceleste sui social. E in una serata così amara sponda giallorossa, ci mancava anche il "supporto" dei tifosi della Lazio...