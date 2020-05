La storia tra Icardi e l’Inter assomigliava a quelle storie d’amore piene di passione ma tirate avanti con il rancore delle cose che nonostante la volontà sono e rimangono irrisolvibili. Icardi e l’Inter si sono amati da giovanissimi, si sono corteggiati e hanno iniziato un percorso insieme che sembrava destinato ad essere lungo e duraturo.Mauro all’inizio ha aspettato il suo turno, poi ha cominciato a giocare e a segnare senza fermarsi più, due volte capocannoniere, l’ingresso di prepotenza e diritto nei migliori 10 cannonieri della storia nerazzurra e infine la fascia di capitano.Lui argentino come IL CAPITANO, quello vero, poteva senza i successivi sbandamenti scrivere il suo nome tra i ricordi belli dei tifosi interisti.. E allora ecco arrivare il libro delle controversie con conseguente rabbia dei tifosi con cui, da quel momento,. Arrivano poi i litigi con la società per i continui rinnovi di contratto, le mezze frasi sibilline di Wanda condite da malizia volontariamente poco nascosta.Finito? No, ci sono poia maggior ragione se sei il capitano della squadra fino a sconfinare nella telenovela a puntate di Wanda ogni settimana nei salotti di Tiki Taka. Da li in poiI protagonisti? Marotta, Spalletti, Ausilio e i compagni di squadra sempre raccontati dalla saggia “penna” di Wanda.Non si parla più infatti delle bizze del ginocchio dell’ex capitano ma del gioco e dei risultati in campo buoni o cattivi che siano.anzi.Maurito rimane quindi al PSG e da adesso in poi il suo nome non sarà mai più legato ai colori nerazzurri. A 28 anni ha davanti ancora tanti anni di carriera ma sarei bugiardo a pensare che non rimpiangerà mai la sua “non gestione” degli eventi. Amava Milano ed era il centro del progetto interista da cannoniere e capitano e ha buttato via tutto. Per cosa? Il tempo è galantuomo e forse un giorno lui, che non parla mai se non attraverso la moglie, ci spiegherà il suo punto di vista e le sue ragioni. Intanto