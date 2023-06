Angel Di Maria sta per lasciare la Juventus, ma non per tornare in patria né per l'MLS: torna dove ha mosso i primi passi in Europa, al Benfica. L'indiscrezione lanciata fa Fabrizio Romano trova conferme, è in chiusura l'accordo tra il Fideo e il club di Lisbona, che regalerà così a Roger Schmidt un rinforzo di livello mondiale.



Un ritorno a casa per Di Maria, che al Da Luz ha giocato per tre anni dal 2007 al 2010, appena uscito dal Rosario Central e prima di iniziare il glorioso cammino tra Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juve. E una scelta di cuore, perché per tornare a indossare la maglia del Benfica il 35enne rinuncia a somme importanti. Ultimi dettagli in via di definizione, l'avventura in bianconero si chiude e per Di Maria si apre un nuovo capitolo con Las Águias.