Arkadiusz Milik è molto vicino a tornare alla Juve. I bianconeri stanno trattando con il Marsiglia per acquistare il polacco a titolo definitivo per una cifra tra i 5,5 e i 6 milioni di euro. La trattativa è in stato molto avanzato e si sta lavorando sulle modalità di pagamento.



PAROLE - Accontentati dunque il calciatore e Allegri che tanto aveva spinto per riavere il suo attaccante. Lo stesso Milik si era esposto dal ritiro della Polonia: "Juventus e Marsiglia ne stanno parlando, la mia speranza è che possano mettersi d'accordo, sarei contento di rimanere a Torino. Sto bene e so che Allegri mi vuole: la mia speranza è che presto si trovi un accordo", queste le sue recenti parole.



FORMULA - L’ex Napoli era arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto la scorsa estate. Una buona stagione la sua, con qualche problemino fisico di troppo a tenerlo ai box. Se in un primo momento il riscatto pareva scontato, c’è stata poi una brusca frenata tra aprile e gli scorsi giorni, con la Juve che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto in proprio possesso per 7 milioni più 2 di bonus, pagabili in tre esercizi. Una frenata dunque, non un’inversione di rotta. I bianconeri infatti con il lavoro di Giovanni Manna e Francesco Calvo, hanno rimbastito la trattativa, ottenendo uno sconto. E ora per riportare il polacco sotto alla Mole mancano solo i dettagli formali.