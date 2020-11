Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre #Maradona Ciao Diego RIP pic.twitter.com/U61pv6QRih — Franco Baresi (@FBaresi) November 25, 2020

I rivali di una vita salutano commossi. L'ex capitano dele ora vice-presidente onorario rossonerotwitta: "Mi piange il cuore, è stato un onore affrontarti, avevi un cuore grande, continuerai a fare magie e a regalare gioia ed emozione per sempre. Ciao Diego".Poi, a Fanpage.it, aggiunge: "Sono scioccato, non me lo aspettavo. Sapevo che si era ripreso dopo l'operazione. È stato per me un onore essere suo avversario e affrontarlo in tanti anni di sfide straordinarie con il Napoli. Le sue qualità le conoscevamo tutti, ma voglio ricordare soprattutto il suo grande cuore. Era un giocatore che non si lamentava mai, un vero leader. Per i compagni, per la squadra si metteva sempre davanti. Ha dimostrato di essere un campione sotto tutti i punti di vista. Era un fuoriclasse, un mito. Sono sconvolto, se ne va un pezzo di storia del calcio".