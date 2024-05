L'appuntamento con la storia è fissato. In attesa della sfida Champions in Serie A contro la Juve, dopo il derby tutto italiano vinto nella doppia gara contro il Milan, valido per i quarti, ladi Danieleaffronta allo Stadio Olimpico, a partire: manca solo un ostacolo, prima della finalissima del 22 maggio in programma a Dublino, ma si tratta degli "invincibili" del, già campioni di Germania per la prima volta nella storia e mai sconfitti in questa stagione, oltre che desiderosi di vendicare l'eliminazione della scorsa stagione, proprio per mano dei giallorossi. Le Aspirine, guidate dall'ex Patrick Schick, hanno eliminato ai quarti gli inglesi del West Ham, attuali campioni di Conference League, e affronteranno il ritorno alla BayArena, tra una settimana esatta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Roma-Bayer LeverkusenSvilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Paredes, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De RossiKovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Adli, Grimaldo. All. Xabi AlonsoFrancois Letexier (FRA)