not just free kicks now… a true free spirit pic.twitter.com/oEWKVSMDmf — Andrea Agnelli (@andagn) December 16, 2022

Tra i tanti messaggi dedicati a Sinisanel giorno della sua scomparsa, ecco quello di Andrea, presidente dimissionario della Juventus, che gioca con le parole in inglese e scrive: "Not just free kicks now... a true free spirit". Che in italiano non rende, ma si può tradurre con "Non più solo punizioni, un vero spirito libero".