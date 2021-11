Karima Adeyemi lancia un indizio di mercato mettendo un like sotto il profilo Instagram del Barcellona dopo la vittoria per 1-0 contro l'Espanyol. Il giovane attaccante del Red Bull Salisburgo piace a mezza Europa e il Barcellona non ha mai nascosto l'interesse nei suoi confronti. Il like sotto il profilo dei blaugrana potrebbe essere una manifestazione di preferenza del calciatore o addirittura indicarne un arrivo imminente alla corte di Xavi.