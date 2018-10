Ancora 180 minuti prima di liberare la panchina del, forse anche meno: i blancos possono scaricaregià prima del Clasico con il Barcellona. Lo assicura El Chiringuito, programma tv spagnolo attento alle vicende del club madridista, secondo cui l'ex ct spagnolo: troppo pesante il pessimo avvio in campionato, il peggiore dal 2001 ad oggi, per pensare che nei prossimi 90-180 minuti Lopetegui possa invertire la tendenza., numero uno delle merengues, ha preso la sua decisione e sta vagliando la lista dei candidati per la successione, con un nuovo nome che fa scalpore.Se perdono quota le candidature di, prende sempre più corpo l'idea di, che dopo la conquista del Triplete con l'Inter guidò proprio il Real Madrid, conquistando alla sua seconda stagione la Liga con il record di punti del club in campionato (100 con 121 reti realizzate). Un'ipotesi affascinante ma complicata da realizzare, perché nonostante il momento non eccezionale alil contratto con i Red Devils blocca il portoghese.Perez però ha preso la sua decisione e, riferisce El Chiringuito, ha un piano: promuovere temporaneamente, ora al Castilla, alla guida della prima squadra, in attesa che Mourinho si liberi dallo United. E lo Special One potrebbe non arrivare da solo: in Spagna si rincorrono voci su un'imminente offerta per, rinforzo d'esperienza per un attacco capace di collezionare la peggior striscia di astinenza del club (481 minuti).