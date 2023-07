Tanta voglia di ripartire, con l'obiettivo di essere protagonista. Yacine Adli ieri è stato uno dei primi a presentarsi a Milanello per l'inizio della nuova stagione del Milan, che continua a considerare casa sua. Un attaccamento viscerale ai colori rossoneri, nonostante lo scorso anno abbia recitato il ruolo della comparsa, con solo 6 presenze, tutte in Serie A, per un totale di 140'. Un legame forte, sottolineato anche su Instagram, con la foto e il commento "Back to work", con due cuoricini, uno rosso e uno nero. Un messaggio forte, anche a Moncada e Furlani.



IN VENDITA, MA... - Leao, leader e simbolo del Milan, ha commentato "Fai vedere chi sei". E' quello che l'ex Bordeaux si augura. Vuole avere più chance, lavorerà duramente per provare ad entrare nelle rotazioni e convincere Pioli, che non lo vede. Per il tecnico di Parma il francese può partire, il Milan, che l'ha pagato 10 milioni di euro, vorrebbe fare cassa, ma a oggi non va esclusa nemmeno una partenza in prestito. Nelle scorse settimane ci ha pensato la Salernitana, senza approfondire, al momento è tutto fermo. Per la felicità di Adli, che vuole restare al Milan e farà di tutto per riuscirci.