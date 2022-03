L’attaccante francese Amine Adli, 21 anni, del Bayer Leverkusen, ha concluso in anticipo la sua stagione. Il calciatore si è fatto male giovedì nel match vinto dalla sua Nazionale contro le Isole Far Oer. Lesione ai legamenti, e rientro nella preseason della successiva. Curioso caso di omonimia con l'Adli acquistato a gennaio dal Milan e in prestito fino a giugno al Bordeaux in Francia