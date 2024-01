Adrian Cannavaro al Novara: dal Sassuolo alla Serie C, chi è il figlio e nipote d'arte

Adrian Cannavaro è pronto alla prima avventura nel calcio professionistico. Il figlio di Paolo, e nipote di Fabio, è un classe 2004 ed è di proprietà del Sassuolo. Dopo le ottime prove con la Primavera neroverde, il Novara si è messo sulle sue tracce e conta di chiudere a breve l'operazione che lo porterà in Piemonte e gli permetterà di giocare in Serie C. A scriverlo è La Stampa.



L'IDENTIKIT - Adrian è il capitano della Primavera del Sassuolo e in questa stagione ha registrato 19 presenze con la formazione giovanile emiliana. Come suo padre e suo zio, Cannavaro è un difensore centrale che unisce grande fisicità a un buon piede. Il calcio è un affare di famiglia in casa Cannavaro: anche suo fratello, Manuel, è un giocatore e milita nel Real Casalnuovo.



PRIMA VOLTA - Adrian è nato a Napoli ed è stato convocato per la prima volta da Dionisi per la Prima Squadra in occasione della partita di campionato contro il Torino. Si chiama Adrian in onore del suo ex compagno di squadra Mutu (con cui Paolo ha giocato al Verona e al Parma). Cannavaro jr ha ben figurato con il Sassuolo Under 18 che si è aggiudicato il Torneo di Viareggio nel 2023. Di lui Dionisi ha detto: "È un ragazzo giovane, ha fatto con noi il ritiro nella sosta invernale. È un ragazzo che si farà perché è determinato, è serio".