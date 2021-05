Mourinho alla Roma è senza dubbio la notizia del mese. L'Imperatore Adriano, ex nerazzurro, ne ha parlato a The Players Tribune: "Ho un buco nella caviglia e uno nell'anima. Nel 2008, era l'epoca di Mourinho all'Inter, la situazione era diventata insostenibile. I giornalisti mi seguivano ovunque e con Mourinho era tutto un: 'Che ca**o! Vaff*****ulo! Vuoi fo**ermi vero?' Ho detto, Oh Signore. Portami via da qui. Non ho resistito. Mi hanno convocato in nazionale e prima di partire Mourinho mi dice: 'Non torni più, vero?!' Gli ho detto: 'Già lo sai!'. Biglietto sola andata".