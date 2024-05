Real Madrid e Bayern Monaco, dominio economico da 10 anni: utili per quasi mezzo miliardo

Questa sera al Santiago Bernabeu di Madrid non andrà in scena semplicemente la semifinale di ritorno della Champions League 2023/24 frae che consegnerà alla storia, dopo il 2-2 dell'andata, la squadra che raggiungerà a Wembley il Borussia Dortmund per la finalissima del torneo. No, in palio c'è molto di più perché questi due club, così simili e così lontani, rappresentano oggi. Due superpotenze che,a poche ore dalla gara, negli ultimi 10 anni si sono spartiti un dominio assoluto dal punto di vista degli utili a bilancio.

I numeri non mentono mai e, soprattutto se paragonati a quelli della nostra Serie A, sono anche impietosi. Se ci fermiamo ai dati dei bilanci chiusi dalla formazione madridista e di quella bavarese al 30 giugno 2023,Per la precisione 1,094 miliardi complessivi di cui 558 milioni di euro per quanto riguarda il Real Madrid e 536 milioni per il Bayern Monaco.- Dal 2004/05 a oggi (prima annata disponibile per i bilanci bavaresi) la crescita è stata costante e, soprattutto per il Bayern, senza mai far segnare perdite.Allo stesso tempo, nonostante i tantissimi campioni passati sotto le rispettive bandiere, ancheovvero del 6 e 7,7 percento rispettivamente.

Con questo meccanismo i club da tempo riescono a chiudere i propri bilanci in attivo. Analizzando gli ultimi 10 anni, quindi anche quelli delle annate covid, il Bayern Monaco ha fatto registrare +255milioni di euro, mentre il Real Madrid si è fermato aE il confronto è positivo anche considerando ilcomplessivo condi euro, spinto dai ricavi commerciali ma anche in parte minore dalle plusvalenze (110 milioni), mentrefermandosi a quota 946 milioni di euro sempre con un +100 milioni di ricavi da plusvalenze.- L'equilibrio finanziario è la parola chiave e il dato significativo è che per questi due club mai si è arrivati a superareovvero la proporzione ritenuta d'allarme fra costo della rosa e fatturato. Nel 2022/23 infatti il rapporto era per entrambe pari al 64%, con costi per stipendi e ammortamenti pari a circa 550 milioni per i bavaresi e 600 milioni per i blancos.ma la forbice del rapporto costi ricavi potrebbe migliorare ulteriormente per uno dei due club già da questa sera.