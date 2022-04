Il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter ha riportato a San Siro un ex nerazzurro come Adriano: "Sono felice ed emozionato di essere di nuovo qui, torno sempre con piacere - ha detto a Inter tv - Sono grato all'Inter per tutto quello che mi ha fatto, anche a livello umano. Sono quasi un bambino, mi emoziono ed è bellissimo vedere tutto questo affetto. Sono molto legato all'Inter e all'Italia, questo Paese per me è come una seconda casa. Ringrazio i tifosi che mi hanno fatto diventare Imperatore. Senza di loro non sarei stato così famoso. Stasera speriamo di vincere e tornare a casa felici".