Non solo Depay. Sull'asse Barcellona-Atletico Madrid si è parlato anche di un altro nome: Yannick Carrasco. Secondo il Mundo Deportivo i blaugrana avrebbero ottenuto una opzione per la cessione dell'esterno a giugno, quando l'ex Monaco potrebbe salutare Simeone per raggiungere la Catalogna per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro.