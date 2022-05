L'Inter intende inserire de Vrij nell'affare Lukaku, è quanto scrive la Repubblica, che svela il retroscena di mercato.



“La cosa principale, ovviamente, resta convincere il Chelsea a cedere il giocatore senza arrivare alle cifre di cui sopra. L'Inter sarebbe disposta a inserire de Vrij nell'affare, mentre per ora la richiesta del Chelsea non scenderebbe sotto i 20 milioni di euro per il prestito e i 70 per il riscatto. Su quello dovrà essere brava l'Inter nella futura trattativa con il club londinese, impossibile arrivare a Lukaku senza ottenere uno sconto super"