Nikola Milenkovic è un osservato speciale della Juventus da anni. Inizialmente seguito a lungo in Serbia, poi apprezzato già dal suo prima anno in Serie A con la Fiorentina, brava ad anticipare la concorrenza per questo difensore classe '97 che fa gola a mezza Europa da tempo. Personalità, fisico, qualità: Milenkovic si è dimostrato un difensore importante a lungo, non fosse che negli ultimi mesi ha perso concentrazione e spesso regalato prestazioni deludenti rispetto al suo rendimento. I fattori sono diversi: il ruolo cambiato più volte per esigenze di squadra, spostandosi spesso in fascia, ma anche le continue voci di mercato che hanno distratto un ragazzo giovanissimo. Insomma, fase di assestamento. LA SCELTA DELLA JUVE - Non è in discussione il grande talento di Milenkovic, un difensore del futuro su cui il Manchester United e l'Atlético Madrid si sono mosse seriamente da tempo. E la Juventus? Al momento ha deciso di non fare un investimento importante sul centrale serbo: Paratici lo segue e lo stima da anni, ma la richiesta della Fiorentina supera i 50/55 milioni di euro ed è una cifra che la Juve intende spendere su un difensore diverso nella lista preparata per la prossima estate. Non c'è volontà di partecipare ad aste, Milenkovic piace ancora moltissimo ai bianconeri ma se ne parlerà più avanti e solo a condizioni diverse; ad oggi, l'intenzione di fiondarsi su Nikola si è raffreddata, anche per rapporti con la Fiorentina visto che la Juventus ha già puntato Federico Chiesa dallo stesso club. Equilibri da mantenere e scelte su investimenti. Milenkovic rimane un osservato speciale, ma oggi un po' più lontano da Torino.